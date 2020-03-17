Amazon наймет дополнительно 100 тыс. сотрудников для он-лайн заказов

Руководство компании Amazon заявила о расширении штата. Так, в связи с бумом на интернет-заказы с доставкой, который объясняется распространением коронавируса, интернет-гигант наймет дополнительно 100 тысяч сотрудников.

Отмечается, что в связи с возникновением паники среди покупателей, оторые опустошают полки супермаркетов, торговцы хотят иметь достаточные запасы на складах и персонал для обработки заказов.

Чтобы заинтересовать и привлечь новых сотрудников, в Amazon заявили, что увеличат на 2 доллара в час минимальную (15 долларов) оплату труда до апреля. По подсчетам специалистов компании, такое повышение суммарно будет стоить более 350 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", около семи миллионов человек, которые проживают в соседних округах Сан-Франциско, получили предписание не выходить из-дому без крайней необходимости.

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