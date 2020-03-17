Жителям Сан-Франциско предписали не выходить на улицу

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Около семи миллионов человек, которые проживают в соседних округах Сан-Франциско, получили предписание не выходить из-дому без крайней необходимости. Такое распоряжение издали власти области близ одноименного залива. В течение трех недель жителям запрещено выходить на улицы — исключение составят лишь выходы за продуктами, лекарствами и в случае насущной жизненной необходимости. Помимо Сан-Франциско, запрет распространяется на Сан-Хосе, Беркли, Пало-Альто и Окленд.
Напомним, что по данным издания The New York Times, в США зафиксировано более 4,3 тыс. случаев заражения, летальный исход имели 84.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине. Что именно будет делать правительство, чтобы остановить распространение в Украине Covid-19 написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
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