В Турции власти намерены конфисковать фабрики по производству защитных масок

Владельцы фабрик по производству защитных медицинских фабрик могут потерять свои заводы. С таким ультиматумом выступили власти Турции.

Правительство дало срок до вечера 23 марта начать продажу масок государству, в противном случае пообещало конфисковать предприятия. Такое решение приняли после того, как накануне полицейские рейды выявили на складах запасы медицинских изделий, которые были скрыты от продажи.

Как заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, руководителям фабрик было предписано немедленно заключить договоры с минздравом на поставку масок.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса в стране закрыли 165 тыс. предприятий, в карантине находится до 11 тыс. граждан. Всего заболевших COVID-2019 в Турции зарегистрировано 1236 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее главный санитарный врач Украины рассказал, когда в аптеках появятся маски.

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