В Чаде пленные исламисты совершили массовый суицид

Группа из 44 подозреваемых членов исламистской организации "Боко харам", которые были арестованы в Чаде во время недавней операции против джихадистов, были найдены мертвыми в их тюремной камере. Главный прокурор Чада заявил, что смерть наступила в результате массвого отравления. Выступая по национальному телевидению в субботу, Юсуф Том сказал, что заключенные были найдены мертвыми еще в четверг.

Вскрытие четырех мертвых заключенных выявило следы смертоносного вещества, которое у одних жертв вызвало сердечные приступы, а у других - сильное удушье, заявил прокурор. Мертвецы были среди 58 подозреваемых, захваченных во время крупной военной операции вокруг озера Чад, начатой ​​президентом Идриссом Деби Итно в конце марта.



"После боев вокруг озера Чад 58 членов "Боко харам" были взяты в плен и отправлены в [столицу] Нджамену с целью расследования. В четверг утром их тюремщики сказали нам, что 44 заключенных были найдены мертвыми в их камере. Мы похоронили 40 тел и отправили четыре тела судмедэкспертам для вскрытия", - сказал Юсуф Том, добавив, что он лично посетил место происшествия.

По его словам, продолжается расследование, чтобы определить, как именно умерли заключенные. Ранее на этой неделе министр юстиции Джимет Араби заявил порталу AFP, что задержанные были переданы в судебную систему в среду и должны были предстать перед судом в четверг.

Как сообщало издание "Комментарии", в Нигерии исламисты атаковали военную базу.

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