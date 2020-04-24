Религиозная секта устроила массовую расправу над местными жителями в Конго

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7552.06
ETH/USD
189.62
LTC/USD
43.84
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
Религиозная секта в Демократической Республике Конго устроила кровавую расправу над местными жителями на юго-западе страны. Погибли 14 человек, с ранениями в больнице оказались еще восемь. Об этом пишет агентство Синьхуа.
Боевики атаковали прежде всего дома местных чиновников в провинции Центральное Конго. Также они пришли в дома некоренных жителей. Они расстреливали людей один за другим, пока не вмешалась полиция. Но и тогда стрельба не прекратилась. Правоохранителям понадобилось 2 часа, чтобы обезвредить боевиков.
Позже выяснили, что кровавую расправу устроили представители секты Бунду диа Конго. Она имеет религиозный характер и является экстремистской. И это далеко не первое подобное нападение в этом регионе. Боевики держат местных жителей в страхе. Только за последние недели экстремисты совершили несколько нападений.
Тем временем жители востока Республики Конго страдают из-за деятельности повстанцев из Альянса демократических сил. Самое кровавое нападение те совершили три месяца тому. Тогда погибли более 20 мирных жителей.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в туристической зоне Египта боевики утроили перестрелку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости