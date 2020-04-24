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Главная Новости Мир Африка Религиозная секта устроила массовую расправу над местными жителями в Конго
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Религиозная секта устроила массовую расправу над местными жителями в Конго

Боевики из религиозной секты в Конго убили полтора десятка человек, есть раненые

сегодня, 09:17
Автор:

• Виолетта Комаровская

Религиозная секта устроила массовую расправу над местными жителями в Конго

Религиозная секта в Демократической Республике Конго устроила кровавую расправу над местными жителями на юго-западе страны. Погибли 14 человек, с ранениями в больнице оказались еще восемь. Об этом пишет агентство Синьхуа. 

Боевики атаковали прежде всего дома местных чиновников в провинции Центральное Конго. Также они пришли в дома некоренных жителей. Они расстреливали людей один за другим, пока не вмешалась полиция. Но и тогда стрельба не прекратилась. Правоохранителям понадобилось 2 часа, чтобы обезвредить боевиков. 

Позже выяснили, что кровавую расправу устроили представители секты Бунду диа Конго. Она имеет религиозный характер и является экстремистской. И это далеко не первое подобное нападение в этом регионе. Боевики держат местных жителей в страхе. Только за последние недели экстремисты совершили несколько нападений. 

Тем временем жители востока Республики Конго страдают из-за деятельности повстанцев из Альянса демократических сил. Самое кровавое нападение те совершили три месяца тому. Тогда погибли более 20 мирных жителей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в туристической зоне Египта боевики утроили перестрелку


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Источник: http://russian.news.cn/
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