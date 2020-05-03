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Египет открывает отели, но не все и не для всех

Правительство Египта идет на ослабление карантина

3 мая 2020, 23:21
Автор:

• Сергей Медведев

Египет открывает отели, но не все и не для всех

Египет открывает двери для туристов. Так, власти страны объявили об открытии отелей. Об этом заявил  министр туризма Египта Халед аль-Анани. В своем заявлении он озвучил согласованное решение всех членов правительства. Впрочем, ограничения решили снять лишь частично.

"Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка гостиниц будет увеличена до 50%", - сообщил министр.

 Ограничения на этом не заканчиваются. Отели будут работать лишь при условии соблюдения дополнительных требований, среди которых наличие средств личной защиты, оборудованный медицинский пункт, средства дезинфекции. Все это - при полной координации с министерством туризма Египта.

Запрещены также массовые мероприятия и ночные программы внутри гостиниц.

Напомним, что Правительство Египта распорядилось закрыть отели в стране еще в марте.

Как сообщал портал "Комментарии", для сохранения исторического и культурного наследия страны, а также в качестве поддержки карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Министерство по делам древностей Египта запустило серию бесплатных виртуальных экскурсий по гробницам и другим достопримечательностям страны.


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Источник: https://ria.ru/20200503/1570936649.html
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