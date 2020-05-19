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Главная Новости Мир Африка Алкоголь только по фамилиям: в ЮАР ввели необычную систему продажи горячительных напитков
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Алкоголь только по фамилиям: в ЮАР ввели необычную систему продажи горячительных напитков

Власти ЮАР намерены разделить покупателей алкоголя по фамилиям

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Алкоголь только по фамилиям: в ЮАР ввели необычную систему продажи горячительных напитков

Правительство Южно Африканской республики намерено упростить продажу алкогольных напитков для граждан, ограничения по которой были введены из-за пандемии коронавируса. В стране действуют карантинные ограничения, которые власти намереваются ослабить.

Для того, чтобы избежать ажиотажа на продажу алкогольных напитков в розничных магазинах, местный бизнес получил от правительства особое предложение. Суть его заключается в том, чтобы разделить потоки покупателей, хлынувшие в алкомаркеты. Так, по мнению властей, выпивку можно будет купить в понедельник и среду тем людям, фамилии которых начинаются на А-М. Для обладателей фамилий, которые начинаются с М и до Z возможность приобретения установлена по вторникам и четвергам. Впрочем, если подобная идея покажется потребителям слишком жесткой — есть выход: в ЮАР свободно, без паспорта и буквы фамилии купить бутылку-другую можно в пятницу и субботу.

Как сообщал портал "Комментарии", в России увеличилось количество смертей от алкоголя за время карантина. В условиях самоизоляции россияне начали чаще покупать алкогольные напитки — примерно на 2-3%, по данным Минздрава.


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Источник: thesouthafrican.com
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