Круизные лайнеры не смогут заходить на Сейшелы до 2022 года

Власти Сейшельских островов решили не принимать круизные лайнеры 2022 года. Об этом пишут "Порты Украины".



Сообщается, что такое решение Сейшелы приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19. Всего на островах было зарегистрировано 11 случаев заражения инфекцией, но власти опасаются того, что туристы могут привезти коронавирус в страну.

Исполнительный директор Национального управления портов Ронни Брут заявил, что круизная индустрия стала одним из основных путей распространения коронавируса. Из-за этого правительство приняло решение таким образом уменьшить влияние коронавируса на страну в среднесрочной перспективе.

Ранее "Комментарии" писали, что за все время распространения пандемии коронавируса Covid-19 более 3,5 тысячи человек заболели респираторной болезнью на круизных лайнерах. Аналитики собрали данные из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, иностранных министерств здравоохранения, интервью с пассажирами, новостных сообщений и членами экипажа на круизных лайнерах. Всего исследование охватило 54 круизных судна — около 20% мирового круизного флота.

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