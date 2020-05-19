Круизные лайнеры не смогут заходить на Сейшелы до 2022 года

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Власти Сейшельских островов решили не принимать круизные лайнеры 2022 года.
Об этом пишут "Порты Украины".
Сообщается, что такое решение Сейшелы приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Всего на островах было зарегистрировано 11 случаев заражения инфекцией, но
власти опасаются того, что туристы могут привезти коронавирус в страну.
Исполнительный директор Национального управления портов Ронни Брут заявил,
что круизная индустрия стала одним из основных путей распространения
коронавируса. Из-за этого правительство приняло решение таким образом уменьшить
влияние коронавируса на страну в среднесрочной перспективе.
Ранее "Комментарии" писали, что за все время распространения пандемии
коронавируса Covid-19 более 3,5 тысячи человек заболели
респираторной болезнью на круизных лайнерах. Аналитики собрали данные из
Центров по контролю и профилактике заболеваний США, иностранных министерств
здравоохранения, интервью с пассажирами, новостных сообщений и членами экипажа
на круизных лайнерах. Всего исследование охватило 54 круизных судна — около 20%
мирового круизного флота.
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