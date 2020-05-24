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Израиль начинает судебное расследование против Нетаньяху

Премьер Нетаньяху предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве и коррупции

сегодня, 11:21
Автор:

• Сергей Медведев

Израиль начинает судебное расследование против Нетаньяху

Очередной скандал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Главу правительства подозревают во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве. Его показания заслушают в суде. Об этом сообщает ББС.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции, став первым действующим премьером в истории страны, которого будут судить", - пишут в издании.

В то же время, Нетаньяху отвергает все обвинения и не собирается уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. Он уже назвал обвинения "охотой на ведьм" и местью политических оппонентов. Аналитики считают, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы обелить репутацию, поэтому примет участие в судебном заседании, которое пройдет в Иерусалиме.

Как сообщал портал "Комментарии", в Окружной суд Иерусалима передали обвинительные заключения по уголовным производствам, в которых фигурирует глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщили в канцелярии генерального прокурора.

Документы передали после того, как премьер-министр отозвал из кнессета просьбу об иммунитете. Отмечается, что Нетаньяху стал первым действующим премьером, против которого выдвинуты судебные обвинения.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1870950-v-izrayili-rozpochali-sudoviy-protses-proti-netanyagu
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