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Ситуация на Корейском полуострове критическая, - постпред Китая при ООН

Ранее Россия и Китай представили совместный проект резолюции

сегодня, 04:05
Автор:

• Ольга Чародий

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что  на сегодняшний день на полуострове складывается  критическая ситуация.

По его словам, российская и китайская стороны опираются на проект резолюции ООН по смягчению санкций против КНДР и надеется, что проект поможет выйти  из  сложной ситуации и  поможет "продолжить политический диалог, в особенности диалог между Америкой и КНДР".

Ранее Россия и Китай представила проект резолюции, в котором предлагают вернуться к шестисторонним переговорам, передают РИА Новости.

Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове".

Ранее "Комментарии" рассказали, почему США не убедили КНДР отказаться от ядерного оружия. 

Источник: https://ria.ru/
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