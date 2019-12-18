Ситуация на Корейском полуострове критическая, - постпред Китая при ООН

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что на сегодняшний день на полуострове складывается критическая ситуация.
По его словам, российская и китайская стороны опираются на проект резолюции ООН по смягчению санкций против КНДР и надеется, что проект поможет выйти из сложной ситуации и поможет "продолжить политический диалог, в особенности диалог между Америкой и КНДР".
Ранее Россия и Китай представила проект резолюции, в котором предлагают вернуться к шестисторонним переговорам, передают РИА Новости.
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове".
Ранее "Комментарии" рассказали, почему США не убедили КНДР отказаться от ядерного оружия.
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