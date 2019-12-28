В Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом и украл сто пирожков

В одном из заведений Сингапура произошел курьез. Так, у посетителя кафе Whampoa Drive получилось вынести сто слоек с карри.

Оказалось, что мужчина пришел в заведение с огромным чемоданом, куда и спрятал пирожки. Об этом свидетельствует запись видеонаблюдения, передает британский таблоид The Straits Times.

Судя по видеозаписи, мужчина с чемоданом зашел в кофейню подошел к столу, на котором были три подноса со слойками, и высыпал их в чемодан. После чего он ушел в неизвестном направлении. Стоимость похищенного сотрудники кофейни оценили в 30 долларов. Персонал обратился в полицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мексике строят жилой квартал, предназначенный для малообеспеченных семей, с помощью 3D-принтера. Так, некоммерческая британская благотворительная организация New Story организовала строительство жилого квартала из 50 домов в мексиканском штате Табаско. Стоит отметить, что этот проект актуален еще и потому, что штат расположен в сейсмически активной зоне. Предполагается, что новые здания выдержат подземные толчки.



