В Таиланде магазины перестали продавать пластиковые пакеты

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Магазины в Таиланде прекратили выдавать покупателям одноразовые пластиковые
пакеты. Об этом информирует агентство NHK.
Речь идет о решении крупных магазинов таиландской розничной торговли,
принятом в рамках правительственной программы по снижению уровня пластикового
мусора. Так, около 25 тыс универмагов, супермаркетов и магазинов страны
отказались от неэкологичных пакетов.
В сообщении говорится, что ежегодно Таиланд потребляет 45 млрд пластиковых пакетов, а это весьма угрожает состоянию окружающей среды. Помимо того, особенно остро в Таиланде стоит вопрос загрязнения пластиком водных массивов. Так, было несколько случаев гибели морских животных из-за случайного употребления пластикового мусора. Поэтому власти призывают население отказываться от вредной для экологии упаковки.
Напомним, что австралийские ученые создали экологический пластик из
необычного материала - банановых отходов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект
о запрете пластиковых пакетов в розничной торговле.
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