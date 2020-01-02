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В Таиланде магазины перестали продавать пластиковые пакеты

В Таиланде ежегодно используют около 45 млрд пластиковых пакетов

сегодня, 15:10
Автор:

• Таисия Ерохина

Магазины в Таиланде прекратили выдавать покупателям одноразовые пластиковые пакеты. Об этом информирует агентство NHK.

Речь идет о решении крупных магазинов таиландской розничной торговли, принятом в рамках правительственной программы по снижению уровня пластикового мусора. Так, около 25 тыс универмагов, супермаркетов и магазинов страны отказались от неэкологичных пакетов.

В сообщении говорится, что ежегодно Таиланд потребляет 45 млрд пластиковых пакетов, а это весьма угрожает состоянию окружающей среды. Помимо того, особенно остро в Таиланде стоит вопрос загрязнения пластиком водных массивов. Так, было несколько случаев гибели морских животных из-за случайного употребления пластикового мусора. Поэтому власти призывают население отказываться от вредной для экологии упаковки.

Напомним, что австралийские ученые создали экологический пластик из необычного материала -  банановых отходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете пластиковых пакетов в розничной торговле.

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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/208436/
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