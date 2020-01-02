В Таиланде магазины перестали продавать пластиковые пакеты

Магазины в Таиланде прекратили выдавать покупателям одноразовые пластиковые пакеты. Об этом информирует агентство NHK.

Речь идет о решении крупных магазинов таиландской розничной торговли, принятом в рамках правительственной программы по снижению уровня пластикового мусора. Так, около 25 тыс универмагов, супермаркетов и магазинов страны отказались от неэкологичных пакетов.

В сообщении говорится, что ежегодно Таиланд потребляет 45 млрд пластиковых пакетов, а это весьма угрожает состоянию окружающей среды. Помимо того, особенно остро в Таиланде стоит вопрос загрязнения пластиком водных массивов. Так, было несколько случаев гибели морских животных из-за случайного употребления пластикового мусора. Поэтому власти призывают население отказываться от вредной для экологии упаковки.

Напомним, что австралийские ученые создали экологический пластик из необычного материала - банановых отходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете пластиковых пакетов в розничной торговле.