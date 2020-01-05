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В Японии на аукционе продали тунца за 1,8 миллионов долларов

Традиционный аукцион ежегодно проводится на одном из крупнейших в мире рыбных рынков

5 января 2020, 23:21
Автор:

• Ростопира Наталья

На традиционном аукционе, который проходит на территории одного из крупнейших рыбных рынков в Токио продали голубого тунца весом 278 кг. Известно, что стоимость рыбного лота составила 1,8 млн долларов. Как сообщает издание NHK, счастливыми обладателями тунца стала сеть местных ресторанов.

Согласно сообщению, что организаторы крупнейшей выставки в районе Тоесу у Токийского залива второй год подряд является компания Kiyomura, которой принадлежит сеть ресторанов суши Sushi Zanmai. Интересно, что предприниматель Киеси Кимура в 2018 году заплатил за голубого тунца рекордные 3 млн долларов.

Со слов Кимура, он готов отдавать большие деньги за рыбу, чтобы подавать гостям своих заведений только вкусные и качественные блюда. В сообщении также говорится, что 57-летний японец регулярно участвует в аукционе, делая рекордно высокие ставки. 

Стоит отметить, что голубой тунец - вымирающий вид, вес взрослой особи может достигать 680 кг,  длина - 3 м.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии изготовили самую дорогую настольную игру в мире.



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Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200105/k10012235711000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002
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