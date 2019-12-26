В Японии изготовили самую дорогую настольную игру в мире

Японские ювелиры создали настольную игру из золота и платины, которая претендует на звание самой дорогой игры в мире.

На игру под названием "Игра в жизнь" ушло 12,4 кг золота и 4,5 кг платины. Все детали и составляющие, в том числе фигурки и здания выполнены и отполированы вручную. В результате стоимость уникальной игры превышает 1,3 млн долларов. Драгоценную забаву выставили на обозрение в одном из отелей г. Фукуока, где она будет доступна для просмотра в новогодние праздники.

Сюжет игры предполагает развитие персонажа со школьных лет. Впервые она была представлена в Японии в 1967 году. Спустя некоторое время появились компьютерные варианты - "игру в жизнь" также портировали на игровые приставки.

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