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Главная / Новости / Экс-президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор
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Экс-президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор

Судьи признали приговор неконституционным

сегодня, 15:42
Автор:

• Сергей Медведев

Суд Пакистана отменил смертный приговор экс-лидеру Пакистана Первезу Мушаррафу. Судьи рассмотрели ходатайство бывшего президента и решили, что заочный приговор не соотвествует конституции государства.

В суде решили, что уголовное дело о госизмене Мушаррафа, в рамках которого его в конце прошлого года приговорили смертной казни, не было подготовлено в соответствии с законом. Обвинение в государственной измене рассматривают с 2013 года. Юристы поясняют столь длительный срок тем, что в 2007 году Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил чрезвычайное положение.

Напомним, что генерал Мушарраф пришел к власти после переворота в1999 году  и занимал пост президента с 2001 по 2008 год.  В 2016 году Мушарраф получил разрешение покинуть страну. В данный момент он находится в Дубае.

Как сообщал портал "Комментарии", смертный приговор или пожизненное заключение за государственную измену действуют в Пакистане с 1973 года.


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Источник: https://www.dawn.com/news/1528058/special-court-formed-for-musharraf-treason-trial-unconstitutional-rules-lhc
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