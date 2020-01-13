Экс-президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор

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Суд Пакистана отменил смертный приговор экс-лидеру Пакистана Первезу Мушаррафу. Судьи рассмотрели ходатайство бывшего президента и решили, что заочный приговор не соотвествует конституции государства.
В суде решили, что уголовное дело о госизмене Мушаррафа, в рамках которого его в конце прошлого года приговорили смертной казни, не было подготовлено в соответствии с законом. Обвинение в государственной измене рассматривают с 2013 года. Юристы поясняют столь длительный срок тем, что в 2007 году Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил чрезвычайное положение.
Напомним, что генерал Мушарраф пришел к власти после переворота в1999 году и занимал пост президента с 2001 по 2008 год. В 2016 году Мушарраф получил разрешение покинуть страну. В данный момент он находится в Дубае.
Как сообщал портал "Комментарии", смертный приговор или пожизненное заключение за государственную измену действуют в Пакистане с 1973 года.
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