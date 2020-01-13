Иран подаст в суд на Дональда Трампа

Власти Ирана будут преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене", заявил Раиси.

Представитель судебной власти Ирана также подчеркнул, что "убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных".

Отмечается, что чиновник не указал, в какой именно международный судебный орган Тегеран намерен обратиться.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.

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