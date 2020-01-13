Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 13.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Иран подаст в суд на Дональда Трампа
НОВОСТИ Все новости

Иран подаст в суд на Дональда Трампа

В Иране считают, что Трамп должен ответить за убийство Сулеймани

сегодня, 16:52
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Ирана будут преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене", заявил Раиси.

Представитель судебной власти Ирана также подчеркнул, что "убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных".

Отмечается, что чиновник не указал, в какой именно международный судебный орган Тегеран намерен обратиться.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.farsnews.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...