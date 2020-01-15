Сход лавин в Гималаях: более 100 жертв за два дня

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Из-за массового схода лавин в
Гималайских горах погибло уже 126 человек в Пакистане и Афганистане с 12
января. Об этом сообщает АР.
Лавины были вызваны сильными снегопадами
в районе Кашмира. Так, вчера стихия унесла жизни 55 человек в Пакистанн, а еще 15 жертв – погибли в Афганистане.
Особенно сильно пострадала долина Нилум:
многие люди остались без помощи. Объявлено чрезвычайное положение в
пострадавших районах, но спасателям очень трудно добираться до населенных
пунктов, которые оказались оторванными от цивилизации из-за суровой погоды.
Людей эвакуируют на военных вертолетах.
Кроме того, около 300 домов были
повреждены по всему Афганистану из-за снегопада, наводнений и оползней. В
понедельник жители афганской столицы Кабула, где температура упала до -15
градусов по Цельсию, отказались от вождения, но изо
всех сил пытались добраться до работы по заснеженным дорогам.
По данным ВВС, такое число жертв от схода лавин стало одним из крупнейших в новейшей истории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские
спасатели предупреждают о сходе лавин в Карпатах.
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