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Главная Новости Мир Азия Сход лавин в Гималаях: более 100 жертв за два дня
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Сход лавин в Гималаях: более 100 жертв за два дня

Число погибших из-за схода лавин в Пакистане и Афганистане растет

сегодня, 09:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Из-за массового схода лавин в Гималайских горах погибло уже 126 человек в Пакистане и Афганистане с 12 января. Об этом сообщает АР.

Лавины были вызваны сильными снегопадами в районе Кашмира. Так, вчера стихия унесла жизни 55 человек в Пакистанн, а еще 15 жертв – погибли в Афганистане.

Особенно сильно пострадала долина Нилум: многие люди остались без помощи. Объявлено чрезвычайное положение в пострадавших районах, но спасателям очень трудно добираться до населенных пунктов, которые оказались оторванными от цивилизации из-за суровой погоды. Людей эвакуируют на военных вертолетах.

Кроме того, около 300 домов были повреждены по всему Афганистану из-за снегопада, наводнений и оползней. В понедельник жители афганской столицы Кабула, где температура упала до -15 градусов по Цельсию, отказались от вождения, но изо всех сил пытались добраться до работы по заснеженным дорогам.

По данным ВВС, такое число жертв от схода лавин стало одним из крупнейших в новейшей истории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские спасатели предупреждают о сходе лавин в Карпатах.


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Источник: https://apnews.com/3d5516373a79f0115a4b28fff5d97ff6
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