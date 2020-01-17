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Главная Новости Мир Азия Впервые в Японии: министр-мужчина ушел в декрет
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Впервые в Японии: министр-мужчина ушел в декрет

Японцы побаиваются, что отпуск по уходу за ребенком может навредить их карьере

сегодня, 16:30
Автор:

• Елена Волкова

Впервые в истории Японии политик-мужчина отправился в декрет. Об этом сообщает международное агентство "Аль-Джазира".

Согласно информации издания, на днях у министра по охране окружающей среды Шинджиро Коизуми родился сын, и мужчина решил уйти в отпуск, чтобы ухаживать за малышом. Топ-чиновник Японии добавил, что он первый из политиков, кто решился на такой шаг, который, как и все беспрецедентные вещи, могут раскритиковать. Впрочем, Шинджиро надеется, что его примеру последуют и другие молодые отцы, а их работодатели отнесутся к декретному отпуску для пап максимально лояльно. Известно, что японцы побаиваются, что отпуск по уходу за ребенком может навредить их карьере, поэтому в этой стране отцы практически никогда не уходят в декрет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин Украины разрабатывает законопроект, который поможет разделить декретный отпуск по уходу за ребенком между всеми членами семьи.


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Источник: https://comments.ua/
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