Впервые в Японии: министр-мужчина ушел в декрет

Впервые в истории Японии политик-мужчина отправился в декрет. Об этом сообщает международное агентство "Аль-Джазира".

Согласно информации издания, на днях у министра по охране окружающей среды Шинджиро Коизуми родился сын, и мужчина решил уйти в отпуск, чтобы ухаживать за малышом. Топ-чиновник Японии добавил, что он первый из политиков, кто решился на такой шаг, который, как и все беспрецедентные вещи, могут раскритиковать. Впрочем, Шинджиро надеется, что его примеру последуют и другие молодые отцы, а их работодатели отнесутся к декретному отпуску для пап максимально лояльно. Известно, что японцы побаиваются, что отпуск по уходу за ребенком может навредить их карьере, поэтому в этой стране отцы практически никогда не уходят в декрет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кабмин Украины разрабатывает законопроект, который поможет разделить декретный отпуск по уходу за ребенком между всеми членами семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!