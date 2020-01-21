КНДР окончательно отказалась от соблюдения мораториев ядерной сделки

Официальные власти Северной Кореи сделали заявление о нежелании соблюдать запреты ядерной сделки с США и Евросоюзом при испытании баллистических межконтинентальных ракет. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на обращение советника миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол

Северокорейский дипломат отметил, что причиной такого решения стало абсолютное игнорирование со стороны Вашингтона соблюдение сроков по ядерным переговорам.

"Мы не нашли оснований для того, чтобы больше оставаться в одностороннем порядке обязательством, которое другая сторона не выполняет. Если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, никогда не будет денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Чол.

Также советник миссии отметил, что КНДР готова искать новые пути решения проблемы из-за наложения санкций, которых, вероятней всего, будут требовать в США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах того, что именно стало причиной срыва договоренностей между Пхеньяном и Вашингтоном, согласно которым Северная Корея должна отказаться от ядерного вооружения.





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