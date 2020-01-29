Мэр китайского Уханя уйдет в отставку на фоне вспышки коронавируса

Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где впервые произошла вспышка короновируса, на одном телеканале стране принес свои извинения и заявил, что если его отставка с должности мера поможет остановить вирус, он готов написать заявление. Об этом говорится в сюжете на CCTV.

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.

Также он рассказал, что решение закрыть город, в котором проживает 10 млн человек – было сложно и далось и тяжело.

"Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию", - заявил Чжоу Сяньван.

Жителям города, кто находится под наблюдением врача, предоставляют бесплатно обеды или медицинское обслуживание.

Ранее портал "Комментарии" писал, что датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование у посольства КНР в Копенгагене.

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