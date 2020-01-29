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Мэр китайского Уханя уйдет в отставку на фоне вспышки коронавируса

Глава города Ухань Чжоу Сяньван планирует подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед местными жителями

сегодня, 00:37
Автор:

• Ольга Чародий

Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где впервые произошла вспышка короновируса,  на одном  телеканале стране принес свои извинения и заявил, что если его отставка с должности мера  поможет остановить вирус,  он готов  написать заявление. Об этом  говорится в сюжете на CCTV.

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.

Также  он рассказал, что  решение закрыть  город, в котором  проживает 10 млн человек – было  сложно  и далось и тяжело.

"Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию", - заявил Чжоу Сяньван.

Жителям города,  кто находится под наблюдением врача, предоставляют бесплатно  обеды или медицинское  обслуживание.

 Ранее портал "Комментарии" писал, что датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование  у посольства КНР в Копенгагене.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o-8rvtceiLI
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