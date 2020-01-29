Мэр китайского Уханя уйдет в отставку на фоне вспышки коронавируса

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Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где впервые произошла вспышка
короновируса, на одном телеканале стране принес свои извинения и
заявил, что если его отставка с должности мера поможет остановить вирус, он готов
написать заявление. Об этом
говорится в сюжете на CCTV.
"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я
хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", -
заявил мэр города.
Также он рассказал,
что решение закрыть город, в котором проживает 10 млн человек – было сложно
и далось и тяжело.
"Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение
вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию",
- заявил Чжоу Сяньван.
Жителям города, кто
находится под наблюдением врача, предоставляют бесплатно обеды или медицинское обслуживание.
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