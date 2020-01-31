Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 200 человек

В Китае от коронавируса по состоянию на четверг, 30 января, умерло более двухсот человек. Об этом пишет South China Morning Post.

На данный момент известно, что количество заразившихся в Китае практически достигло 10 000 человек. В провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, более восьмиста человек находятся в тяжелом состоянии, около трехсот человек - в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международное значение. Коронавирус охватил не только все города Китая, но и 18 стран планеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали новую больницу и кадры уже готового медцентра.

Кроме того, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был пройти весной в Китае, перенесен на год из-за коронавируса. "World Athletics рассмотрела возможность переноса чемпионата в другую страну и хотела бы поблагодарить города, которые вызвались принять чемпионат. Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот вариант, так как он может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок", − говорится в сообщении.





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