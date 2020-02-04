Число жертв коронавируса превысило 400 человек

В китайской провинции Хубэй короновирус унес жизни 414 человек. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

"За минувшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациента выписали из больниц. За последние сутки выявлены 3235 новых случаев, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что папа Франциск инициировал отправку крупной посылки с масками для защиты дыхания для жителей Китая в зараженных коронавирусом регионах. Так, координировать отправку гуманитарной помощи из 700 тысяч респираторов назначен отец Винченцо Хан Дуо, священник китайского происхождения. На каждую маску нанесена печать папского герба, что означает личную обеспокоенность Святого Престола ситуацией в КНР, где продолжает бушевать смертельно-опасная инфекция. Средства на эту помощь были выделены из казны Ватикана, а также собирались силами поместных христианских общин. Информагентство отмечает, что данный жест солидарности скрывает за собой дипломатическую проблему. Китай и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, но с начала своего правления папа Франциск приумножил усилия по возобновлению отношений между двумя странами.

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