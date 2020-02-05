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В Туркменистане мужчинам запретили скрывать седину

Запрет связывают с внешним видом главы государства

сегодня, 16:28
Автор:

• Сергей Медведев

В Туркменистане мужчинам запретили скрывать седину

В одном из регионов Туркменистана чиновникам запретили красить волосы. Работники госучреждений Лебапского велаята (административная единица, - ред.) старше 40 лет получили предписание перестать окрашивать волосы и вернуть имеющуюся седину. Тем, у кого волосы естественного цвета рекомендуют придать им седой оттенок.

По словам корреспондента туркменского радио, который беседовал с работниками бюджетных учреждений, запрет носит устный характер. Источник связывает такие рекомендации с президентом  Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, который, как отмечается, в последнее время заметно поседел.

Отмечается, что среди туркменов много тех, кто красит волосы в черный цвет, поскольку такое указание было озвучено около двух лет назад. Тогда чиновникам рекомендовали скрывать седину, поскольку сам президент пользовался краской для волос.

 Ранее портал "Комментарии" сообщал, как стресс влияет на появление седины.


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Источник: https://rus.azathabar.com/a/30418028.html
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