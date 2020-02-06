Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия В Казахстане намерены запретить подарки для чиновников
НОВОСТИ Все новости

В Казахстане намерены запретить подарки для чиновников

Запрет хотят ввести на подарки любой стоимости

сегодня, 14:18
Автор:

• Сергей Медведев

В Казахстане намерены запретить подарки для чиновников

Полностью запретить дарить подарки госслужащим вне зависимости от их стоимости планируют в Казахстане. Об этом заявил первый заместитель председателя антикоррупционного агентства Олжас Бектенов.

 В своем выступлении касательно поправок к законодательству о противодействии коррупции чиновник сообщил, что новые изменения в законодательстве предполагают  "запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости".

Отметим, что на данный момент в Казахстане разрешено дарить государственным служащим подарки, стоимость которых не превышает 70 долларов. Вместе с тем, в админкодексе государства существует норма, по которой подарки чиновникам причисляются к коррупционным действиям. По мнению Бектенова, такая ситуация негативно влияет как на чиновников, так и на дарителей.

Как сообщал портал "Комментарии", о бразильском опыте борьбы с коррупцией рассказал Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор .


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20200206/1564348676.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...