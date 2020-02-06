В Казахстане намерены запретить подарки для чиновников

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Полностью запретить дарить подарки госслужащим вне зависимости от их стоимости планируют в Казахстане. Об этом заявил первый заместитель председателя антикоррупционного агентства Олжас Бектенов.
В своем выступлении касательно поправок к законодательству о противодействии коррупции чиновник сообщил, что новые изменения в законодательстве предполагают "запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости".
Отметим, что на данный момент в Казахстане разрешено дарить государственным служащим подарки, стоимость которых не превышает 70 долларов. Вместе с тем, в админкодексе государства существует норма, по которой подарки чиновникам причисляются к коррупционным действиям. По мнению Бектенова, такая ситуация негативно влияет как на чиновников, так и на дарителей.
Как сообщал портал "Комментарии", о бразильском опыте борьбы с коррупцией рассказал Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор .
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