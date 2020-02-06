В одном из жилых домов Индии из кранов потек алкоголь

Вместо воды из крана жителей многоквартирного дома в штате Керала в Индии обнаружили стал течь алкоголь. Очевидцы утверждают, что из водопроводных кранов полился "коктейль" из рома, бренди и пива. Оказалось, что в этом необычном инциденте виновны местные чиновники.

Власти захоронили конфискованный ранее алкоголь в яме неподалеку от дома. Всего было уничтожено около 6 тыс. литров. Из ямы алкоголь проник в землю, а после просочился в колодец, из которого осуществлялась подача воды жильцам.

Отмечается, что запах жидкости был настолько резким, что пробовать коктейль желающих не нашлось. Очистить колодец планируют за месяц. В это время воду жильцам будут подвозить из других источников.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине создали алкоголь из чернобыльской воды.

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