Массовая драка и погромы в Казахстане: 8 погибших, десятки раненых

Вчера, 7 февраля, в с. Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка с погромом, в результате которой погибли 8 человек. Об этом заявил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, сообщает местное издание "Информбюро".



По его словам, на окраине села вечером собралось около 70 местных жителей, которые вели себя агрессивно. Конфликт усугубился тем, что фото и видео с места ЧП быстро распространялись в соцсетях.



"Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населённых пунктов прибыло ещё около 300 человек", – сказал Тургумбаев.





Участники драки применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Полиция направила в Масанчи дополнительные силы.



"Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям... Позже конфликтами также были охвачены сёла Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населённых пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты", – сказал министр.



Во время массовых беспорядков и погромов есть погибшие. Известно также о 40 раненых.



"8 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое – огнестрельные ранения. В результате хулиганских действий, сопряжённых с поджогами, по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины", - заявил Тургумбаев.

По данным главы правоохранительного ведомства, конфликт удалось локализовать.



"47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебное расследование ведётся по статье 272 – "Организация и участие в массовых беспорядках" и статье 99 Уголовного кодекса – "Убийство", – добавил Тургумбаев.

Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Мукачево Закарпатской области произошла с стрельба, в результате чего два человека получили ранения.

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