Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию после перестрелки

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Мукачево (Закарпатье) оперативных сотрудников и спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины на странице в Facebook.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня утром
в Мукачево произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении
Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрелом увезла скорая.
Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на
внедорожниках стреляли друг в друга, после чего быстро скрылись с места
ЧП. С огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х
и 40-летний местные жители. По неподтвержденной информации, стрельбу могли
открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с
экс-нардепом Михаилом Ланьо.
Вскоре депутаты Мукачевского городского совета обратились
к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. При
этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать особым
центром преступности". В обращении они указали, что причинами плохой
криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.
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