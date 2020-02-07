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Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию после перестрелки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию после перестрелки

сегодня, 20:39
Автор:

• Татьяна Веремеева

Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию после перестрелки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Мукачево (Закарпатье) оперативных сотрудников и спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины на странице в Facebook.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня утром в Мукачево произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрелом увезла скорая. Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли  друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. С огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Вскоре депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать особым центром преступности". В обращении они указали, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.


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