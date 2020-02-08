Тайский солдат расстрелял посетителей торгового центра

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В Таиланде военнослужащий устроил пальбу, в результате которой погибло по меньшей мере 12 человек. Инцидент произошел на северо-востоке страны, в городе Накхонратчасима. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Солдат открыл огонь по разным местам в городе, который находится более чем в 250 км от столицы Бангкока. Полиция опознала стрелявшего и установила его аккаунт в Facebook. Солдат за некоторое время до теракта опубликовал фразу "Смерть неизбежна для всех". Позднее, после стрельбы на его странице появилась запись:"должен ли я сдаться?", после чего его аккаунт стал недоступным.
В полиции отметили, что стрелок находился вблизи торгового центра, и пока не задержан. Местные журналисты опубликовали видео с места происшествия.
Как сообщал портал "Комментарии", в Грузии полицейские устроили дуэль и застрелили друг друга.
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