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Тайский солдат расстрелял посетителей торгового центра

Стрелку удалось остаться на свободе

сегодня, 16:14
Автор:

• Сергей Медведев

Тайский солдат расстрелял посетителей торгового центра

В Таиланде военнослужащий устроил пальбу, в результате которой погибло по меньшей мере 12 человек. Инцидент произошел на северо-востоке страны, в городе  Накхонратчасима. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Солдат открыл огонь по разным местам в городе, который находится более чем в 250 км  от столицы Бангкока. Полиция опознала стрелявшего и установила его аккаунт в Facebook. Солдат за некоторое время до теракта опубликовал фразу "Смерть неизбежна для всех". Позднее, после стрельбы на его странице появилась запись:"должен ли я сдаться?", после чего его аккаунт стал недоступным.

В полиции отметили, что стрелок находился вблизи торгового центра, и пока не задержан. Местные журналисты опубликовали видео с места происшествия.


Как сообщал портал "Комментарии", в Грузии полицейские устроили дуэль и застрелили друг друга.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-thailand-shooting/thai-soldier-kills-at-least-10-in-shooting-rampage-police-idUSKBN2020GZ?il=0
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