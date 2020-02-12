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Крушение лодки в Бангладеш: десятки погибших

На борту судна находилось 130 пассажиров

сегодня, 11:46
Автор:

• Сергей Медведев

Крушение лодки в Бангладеш: десятки погибших

В Бангладеш, южнее Кокс-Базара перевернулась лодка с пассажирами. На борту судна находилось 130 человек. По данным Международной организации ООН по миграции, погибло 15 человек, 40 считаются пропавшими без вести. 

"По данным бангладешских источников, по меньшей мере 15 человек погибли и 40 человек пропали без вести после того, как лодка с 130 людьми на борту перевернулся после выхода из Ткенафа, к югу от Кокс-Базара", - говорится в сообщении.

Семьям пострадавших окажут помощь. О своем желании помочь уже заявили в ООН — этим займется Международная организация по миграции.

Как сообщал портал "Комментарии", движение судов по реке Дунай было прервано из-за украинского судна, которое село на мель. Инцидент произошел в северной Болгарии из-за низкого уровня воды.  Отмечается, что пробку вызвали 15 кораблей, которые пытались помочь украинскому судну.  


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1851770-u-bangladesh-perekinuvsya-choven-zaginulo-15-lyudey-40-znikli-bezvisti
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