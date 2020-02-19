"Япония никогда не признает Крым российским", - посол

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Сегодня на приеме в честь подготовки к празднованию дня рождения японского императора Нарухито, посол Такаши Кураи заявил четкую позицию страны восходящего солнца в отношении Крымского полуострова. Об этом передает издание "Радио Свобода".
Так, собрав в киевском посольстве дипломатов и представителей украинского руководства, Кураи подчеркнул неизменную поддержку Японии.
"Япония никогда не признает аннексию Россией украинского Крыма", - подчеркнул посол.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский принял участие в недавней интронизации императора Нарухито, став первым президентом нашей страны, имевшим честь присутствовать на древнейшей церемонии Японии. Впрочем, противники Зеленского добавили "ложку дегтя", в пух и прах раскритиковав наряд первой леди Украины, назвав его актом неуважения к императорской семье.
Впрочем поздней посольство Японии опровергло убеждения "диванных критиков", поблагодарив чету Зеленских за их превосходный этикет и соответствие всех правил дресс-кода.
"Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украины как страны", - заметили представители японской нации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости