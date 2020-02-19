Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия "Япония никогда не признает Крым российским", - посол
НОВОСТИ Все новости

"Япония никогда не признает Крым российским", - посол

Такаши Кураи сделал заявление в ходе праздничного приема в Киеве

сегодня, 20:46 147
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Япония никогда не признает Крым российским", - посол

Сегодня на приеме в честь подготовки к празднованию дня рождения японского императора Нарухито, посол Такаши Кураи заявил четкую позицию страны восходящего солнца в отношении Крымского полуострова. Об этом передает издание "Радио Свобода".

Так, собрав в киевском посольстве дипломатов и представителей украинского руководства, Кураи подчеркнул неизменную поддержку Японии.

"Япония никогда не признает аннексию Россией украинского Крыма", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский принял участие в недавней интронизации императора Нарухито, став первым президентом нашей страны, имевшим честь присутствовать на древнейшей церемонии Японии. Впрочем, противники Зеленского добавили "ложку дегтя", в пух и прах раскритиковав наряд первой леди Украины, назвав его актом неуважения к императорской семье.

Впрочем поздней посольство Японии опровергло убеждения "диванных критиков", поблагодарив чету Зеленских за их превосходный этикет и соответствие всех правил дресс-кода.

"Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украины как страны", - заметили представители японской нации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.krymr.com/a/news-japan-nikogda-ne-priznaet-anneksiyu-kryma/30444000.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...