"Япония никогда не признает Крым российским", - посол

Сегодня на приеме в честь подготовки к празднованию дня рождения японского императора Нарухито, посол Такаши Кураи заявил четкую позицию страны восходящего солнца в отношении Крымского полуострова. Об этом передает издание "Радио Свобода".

Так, собрав в киевском посольстве дипломатов и представителей украинского руководства, Кураи подчеркнул неизменную поддержку Японии.

"Япония никогда не признает аннексию Россией украинского Крыма", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский принял участие в недавней интронизации императора Нарухито, став первым президентом нашей страны, имевшим честь присутствовать на древнейшей церемонии Японии. Впрочем, противники Зеленского добавили "ложку дегтя", в пух и прах раскритиковав наряд первой леди Украины, назвав его актом неуважения к императорской семье.

Впрочем поздней посольство Японии опровергло убеждения "диванных критиков", поблагодарив чету Зеленских за их превосходный этикет и соответствие всех правил дресс-кода.

"Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украины как страны", - заметили представители японской нации.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!