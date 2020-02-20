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Число жертв коронавируса в Китае превысило 2100

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 2118 человек

сегодня, 05:33
Автор:

• Ольга Чародий

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2100

Количество смертельных случаев в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа увеличилось до 2118, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Курс лечения успешно прошли 16,1 тысяча человек. Общее число инфицированных превысило 74,5 тысячи.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

Как сообщало издание "Комментарии", в то время как вспышка коронавируса продолжает распространяться по всему Китаю, департамент местного правительства района Хайдянь объединился с правительственной газетой и студией казуальных игр, чтобы создать игру, в которой игроки сражаются с вирусами с помощью дезинфицирующих средств и масок N95.

Игра, запущенная 17 февраля, была инициирована отделом рекламы окружного комитета Хайдянь в Пекине и People's Daily, официальной газетой Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Студия казуальных игр Ohayoo, дочерняя компания владельца TikTok ByteDance, помогла разработать игру, китайское название которой переводится как "Битва патогенов".В этой игре геймеры предотвращают попадание различных персонажей, в том числе нового коронавируса, респираторных заболеваний Сарса и Мерса, на персонажа женского пола, разрезая их в формате, популярном в легендарной игре Fruit Ninja по измельчению дыни. Вдохновленные поведением вирусов в реальной жизни, злодеи в игре могут видоизменяться и размножаться, что затрудняет их уничтожение. В конце каждого раунда на экране появляется подсказка.


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