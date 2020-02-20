Число жертв коронавируса в Китае превысило 2100

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Количество смертельных
случаев в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа
увеличилось до 2118, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения
Китая.
Курс лечения успешно
прошли 16,1 тысяча человек. Общее число инфицированных превысило 74,5 тысячи.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.
Как сообщало издание "Комментарии", в то время как вспышка коронавируса продолжает распространяться по всему Китаю, департамент местного правительства района Хайдянь объединился с правительственной газетой и студией казуальных игр, чтобы создать игру, в которой игроки сражаются с вирусами с помощью дезинфицирующих средств и масок N95.
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