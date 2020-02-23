Чтобы победить бедность, власти Индонезии поощряют мезальянсы

Власти Индонезии придумали способ преодоления классового разрыва между богатыми и бедными в стране: они объявили мезальянсы (браки между лицами разных социальных сословий) преимущественными над браками между равными по материальному положению. Об этом передает The Jakarta Post.

Известно, что ранее в Индонезии, которая соблюдает мусульманские традиции, неравные браки считались вне закона из-за постановления пророка Мухаммеда "искать себе в пару равного себе".

В связи с тем, что такая традиция способствует увеличению разрыва между богатыми и бедными, министр образования и культуры Мухаджир Эффенди отметил, что заповедь нуждается в изменении трактовки.

"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", - отметил министр.

Чиновник даже пообещал выпустить специальный закон о межклассовых браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.

Известно, что в Индонезии примерно пять миллионов семей, то есть почти 10% от их общего числа населения, живут за чертой бедности.

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