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Главная Новости Мир Азия Чтобы победить бедность, власти Индонезии поощряют мезальянсы
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Чтобы победить бедность, власти Индонезии поощряют мезальянсы

Ранее в мусульманской Индонезии неравные браки были непопулярным явлением

сегодня, 08:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Чтобы победить бедность, власти Индонезии поощряют мезальянсы

Власти Индонезии придумали способ преодоления классового разрыва между богатыми и бедными в стране: они объявили мезальянсы (браки между лицами разных социальных сословий) преимущественными над браками между равными по материальному положению. Об этом передает The Jakarta Post.

Известно, что ранее в Индонезии, которая  соблюдает мусульманские традиции, неравные браки считались вне закона из-за постановления пророка Мухаммеда "искать себе в пару равного себе".

В связи с тем, что такая традиция способствует увеличению разрыва между богатыми и бедными, министр образования и культуры Мухаджир Эффенди отметил, что заповедь нуждается в изменении трактовки.

"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", - отметил министр.

Чиновник даже пообещал выпустить специальный закон о межклассовых браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.

Известно, что в Индонезии примерно пять миллионов семей, то есть почти 10% от их общего числа населения, живут за чертой бедности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, кто стал финалистом отбора на Евровидение-2020, который будет представлять на песенном конкурсе Украину.



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Источник: https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/19/minister-suggests-the-rich-should-marry-the-poor-to-reduce-indonesias-poverty-rate.html
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