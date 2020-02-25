Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663

В Китае выросло число жертв нового коронавируса - умерли уже 2663 человек. Об этом сообщили власти страны, передает Reuters.

Также известно, что по состоянию на 25 февраля, выздоровели 27,2 тысяч человек.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть.

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии наблюдают вспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы. В данный момент все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране. Украина на пограничных пунктах пропуска усиливает проверку за гражданами, которые прибыли из Италии

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