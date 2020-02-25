В Китае нашли зеленую водоросль, которой может быть миллиард лет

Ученые обнаружили в северном Китае в районе Наньфень старую зеленую водоросль — предполагают, что ей примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.

Об этом сообщили ученые из Политехнического Университета Вирджинии, статью опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Водоросли дали имя Proterocladus antiquus, сохранилась она намного лучше предыдущих обнаруженных, и есть возможность в деталях рассмотреть ее под микроскопом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что от ожогов водоросли Ostreopsis ovata ежегодно в больницы Италии попадают сотни людей. На этот раз ее массовые скопления были обнаружены на сицилийском побережье. На пляжах Траппето, Изола-делле-Феммине, Капачи и Верджине-Мария пострадало 50 купающихся, сообщают "Вести.Ru". Затем еще 15 человек курортного города Аренелла были отправлены в больницу после встречи с водорослью. У всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы: высокая температура, фарингит, головная боль, дерматит, тошнота и покраснение горла.



Причиной появления ядовитой водоросли в море является чрезмерно высокая температура воды. Растение бурно растет и размножается при 25–28 градусах выше нуля. Узнать вредоносную водоросль в воде легко.

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