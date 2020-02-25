Индия потратит миллиарды долларов на военную технику из США

США и Индия расширяют военное сотрудничество. Так, власти Индии заключили с США военные контракты на общую сумму 3 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава Белого дома заявил, что Индия купит военные вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk.

Напомним, что в данный момент американский лидер находится с визитом в Индии. К приезду Дональда Трампа индийские власти заявили о готовности приобрести у США шести ударных вертолетов на сумму 930 млн долларов и 24 вертолетов морского базирования.

Как сообщал портал "Комментарии", Польша заключила с США соглашение о поставках истребителей F-35. Соответствущий документ был подписан руководством страны. Церемония подписания прошла в присутствии президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака. Польские власти намерены приобрести 32 боевых машины стоимостью 87 млн долларов каждая.

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