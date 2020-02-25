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Вьетнамцу впервые в мире пересадили руку от живого донора

Вьетнамские трансплантологи провели уникальную операцию

сегодня, 14:39
Автор:

• Сергей Медведев

Вьетнамцу впервые в мире пересадили руку от живого донора

Во Вьетнаме хирурги военного госпиталя провели уникальную операцию. Пациенту пересадили руку от живого донора. Такая операция является первой в мире, - ранее подобные эксперименты не проводились из-за особой сложности трансплантации.

 Об успехе медицинской процедуры, которую провели в Ханое, сообщили в Центральном военном госпитале Вьетнама. Отмечается, что пациенту по имени Фан Ван Вуонг был 31 год. Его конечность пострадала на производстве, в 2016 году рука попала под штамповочную машину и ее пришлось ампутировать.

Другой пациент, который получил также производственную травму в начале текущего года, стал донором для Вуонга. Врачи надеялись спасти конечность, однако из-за гангрены  руку пришлось ампутировать. Кисть при этом почти не пострадала и родственники и сам пострадавший дали хирургам разрешение на трансплантацию. Сама операция длилась восемь часов.

 После операции по пересадке  Фан Ван Вуонг смог шевелить пальцами, и уже берет предметы "новой" рукой.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший нейрохирург Национальной службы здравоохранения Великобритании заявил, что он сможет осуществить первую в истории пересадку человеческой головы в течение следующего десятилетия.



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Источник: http://www.benhvien108.vn/thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-chi-the-dau-tien-o-khu-vuc-dong-nam-a-dong-thoi-cung-la-ca-ghep-chi-the-dau-tien-tren-the-gioi-lay-tu-nguoi-cho-song-tai-benh-vien-twqd-108.htm
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