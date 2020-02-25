Вьетнамцу впервые в мире пересадили руку от живого донора

Во Вьетнаме хирурги военного госпиталя провели уникальную операцию. Пациенту пересадили руку от живого донора. Такая операция является первой в мире, - ранее подобные эксперименты не проводились из-за особой сложности трансплантации.

Об успехе медицинской процедуры, которую провели в Ханое, сообщили в Центральном военном госпитале Вьетнама. Отмечается, что пациенту по имени Фан Ван Вуонг был 31 год. Его конечность пострадала на производстве, в 2016 году рука попала под штамповочную машину и ее пришлось ампутировать.

Другой пациент, который получил также производственную травму в начале текущего года, стал донором для Вуонга. Врачи надеялись спасти конечность, однако из-за гангрены руку пришлось ампутировать. Кисть при этом почти не пострадала и родственники и сам пострадавший дали хирургам разрешение на трансплантацию. Сама операция длилась восемь часов.

После операции по пересадке Фан Ван Вуонг смог шевелить пальцами, и уже берет предметы "новой" рукой.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший нейрохирург Национальной службы здравоохранения Великобритании заявил, что он сможет осуществить первую в истории пересадку человеческой головы в течение следующего десятилетия.





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