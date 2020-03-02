Северная Корея впервые запустила снаряды в 2020 году

Сегодня, 2 марта, Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в сторону Японского (Восточного) моря впервые в 2020 году, об этом сообщает Yonhap.



В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что снаряды были выпущены у восточного побережья Вонсана (город на юго-востоке КНДР) днем в понедельник. Дальность и высота полета, а также тип снарядов остаются неизвестными.

Южная Корея заявила, что их военные следят за ситуацией и сохраняют боеготовность на случай дополнительных запусков и непредвиденных ситуаций.

В последний раз Северная Корея производила запуск ракет 28 ноября 2019 года. Но уже в конце 2019 года лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал показать "новое стратегическое оружие" и требовал от Вашингтона уступок по ядерному вопросу.

Эксперты предполагают, что "новым стратегическим оружием" может оказаться межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) или баллистическая ракета подводного базирования (БРПБ).

Как сообщал портал "Комментарии", в конце января Северная Корея окончательно отказалась от соблюдения мораториев ядерной сделки и обвинила агрессивные настроения США в срыве разоружения.

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