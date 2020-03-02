Северная Корея впервые запустила снаряды в 2020 году

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Сегодня, 2 марта,
Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в сторону Японского
(Восточного) моря впервые в 2020 году, об этом сообщает Yonhap.
В Объединенном комитете
начальников штабов Южной Кореи сообщили, что снаряды были выпущены у восточного
побережья Вонсана (город на юго-востоке КНДР) днем в понедельник. Дальность и
высота полета, а также тип снарядов остаются неизвестными.
Южная Корея заявила,
что их военные следят за ситуацией и сохраняют боеготовность на случай
дополнительных запусков и непредвиденных ситуаций.
В последний раз Северная
Корея производила запуск ракет 28 ноября 2019 года. Но уже в конце 2019 года лидер
КНДР Ким Чен Ын пообещал показать "новое стратегическое оружие" и требовал от
Вашингтона уступок по ядерному вопросу.
Эксперты предполагают,
что "новым стратегическим оружием" может оказаться межконтинентальная
баллистическая ракета (МБР) или баллистическая ракета подводного базирования
(БРПБ).
Как сообщал портал "Комментарии",
в конце января Северная Корея окончательно отказалась от соблюдения мораториев
ядерной сделки и обвинила агрессивные настроения США в срыве разоружения.
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