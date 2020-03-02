С лайнера Diamond Princess в Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8855.50
ETH/USD
231.21
LTC/USD
61.50
USD/UAH
24.94
EUR/UAH
27.71
RUB/UAH
0.37
С круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля по причине вспышки китайского
коронавируса Covid-19 находился на
карантине в японском порту Йокогама, эвакуировали всех пассажиров и членов
экипажа. Об этом сообщает NHK
со ссылкой на Министерство здравоохранения
Японии.
14 февраля с карантина
отпустили 11 пожилых пассажиров, а спустя несколько дней США эвакуировали 360
своих граждан. 19 февраля и 1 марта с Diamond
Princess отпустили
еще по 500 пассажиров.
За время карантина
более 700 человек на борту заразились коронавирусом, из которых 7 умерли. Всего
на судне находились около 3700 человек — 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.
Примерно половина из них — японцы, а остальные — граждане 56 государств.
На Diamond Princess также
присутствовали 24 украинца, у четверых из которых был обнаружен коронавирус.
Всем эвакуированным
предстоит двухнедельный карантин. И только потом, в случае отрицательного
результата теста на коронавирус, Япония отпустит их домой.
Как сообщал портал "Комментарии",
украинка с лайнера Diamond Princess вылечиласьот коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости