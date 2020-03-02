С лайнера Diamond Princess в Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

С круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля по причине вспышки китайского коронавируса Covid-19 находился на карантине в японском порту Йокогама, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.



14 февраля с карантина отпустили 11 пожилых пассажиров, а спустя несколько дней США эвакуировали 360 своих граждан. 19 февраля и 1 марта с Diamond Princess отпустили еще по 500 пассажиров.

За время карантина более 700 человек на борту заразились коронавирусом, из которых 7 умерли. Всего на судне находились около 3700 человек — 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Примерно половина из них — японцы, а остальные — граждане 56 государств.

На Diamond Princess также присутствовали 24 украинца, у четверых из которых был обнаружен коронавирус.

Всем эвакуированным предстоит двухнедельный карантин. И только потом, в случае отрицательного результата теста на коронавирус, Япония отпустит их домой.

Как сообщал портал "Комментарии", украинка с лайнера Diamond Princess вылечиласьот коронавируса.

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