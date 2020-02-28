Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Гражданку Украины, которая была госпитализирована с коронавирусом COVID-19 с круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".



"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - отметил он.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в больницу Токио госпитализировали четырех украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогамы.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет.



"К большому сожалению, единичные случаи заболевания... вряд ли мы с вами минуем это. Это будет почти в каждой стране. Но я могу сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", - сказал он.



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