Премьер-министр Индии отдал женщинам свои аккаунты в соцсетях

Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал на один день свои аккаунты в соцсетях женщинам. Таким необычным образом он решил отметить праздник 8 марта. Соответствующую информацию глава индийского правительства разместил в Twitter.

"Поздравляю с Международным женским днем! Мы приветствуем дух и достижения женской силы и энергии. Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу (из аккаунтов). В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях", - сообщил премьер.

О своем решении Моди соощил заранее — он обратился к своим читателям с просьбой сообщать о выдающихся женщинах. В результате было отобрано семь кандидаток, которым на время перешло право пользоваться аккаунтами премьера.

Отметим, что Нарендра Моди имеет большую популярность в соцсетях и имеет десятки миллионов подписчиков. Так, в сети Facebook у политика 44 млн подписчиков, в Twitter на него подписаны 53,3 млн человек.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Трамп и медиамагнат Блумберг обругали друг друга в Twitter за неудачи в бизнесе и политике.

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