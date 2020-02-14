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Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях

Трамп и медиамагнат Блумберг обругали друг друга в Twitter за неудачи в бизнесе и политике

сегодня, 02:00
Автор:

• Ольга Чародий

Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил участника президентской гонки от Демократической партии Майкла Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками.

 "Мини-Майк Блумберг – лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба Энергосберегающего Буша, но у Джеба больше политических навыков, и он лучше относился к чернокожему населению", – написал Трамп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома Дональд Трамп обращался к Сенату с просьбой не допустить ограничений его военных полномочийВерхняя палата американского парламента - Сенат - приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на западную прессу. Стало известно, что за резолюцию в Сенате проголосовали 55 сенаторов, против - 45. По словам автора резолюции, сенатора-демократа Тима Кейна, она является важным подтверждением права Конгресса об объявлении войны.

   Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, которые свидетельствовали против американского лидера в рамках процедуры импичмента. lОтвечая на вопрос журналистов, будут ли новые увольнения, Трамп ответил: "Еще как, абсолютно точно".


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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1227943796681400320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1227943796681400320&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fworld%2F4193649-tramp-y-blumberh-obmenialys-oskorblenyiamy-v-sotssetiakh
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