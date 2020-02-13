Вопреки мольбам Трампа Сенат поддержал его военные ограничения против Ирана

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Верхняя палата американского парламента - Сенат - приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на западную прессу.
Стало известно, что за резолюцию в Сенате проголосовали 55 сенаторов, против - 45.
По словам автора резолюции, сенатора-демократа Тима Кейна, она является важным подтверждением права Конгресса об объявлении войны.
"Тогда как Трамп и другие президенты всегда должны иметь право на защиту США от непосредственной угрозы, полномочия исполнительной ветви власти заканчиваются там, где речь идет об объявлении войны", - заявил Кейн во время дискуссии в Сенате.
Отметим, что в Сенате США больше представителей Республиканской партии, к которой относится сам Трамп, чем членов Демократической.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома Дональд Трамп обращался к Сенату с просьбой не допустить ограничений его военных полномочий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости