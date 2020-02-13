Вопреки мольбам Трампа Сенат поддержал его военные ограничения против Ирана

Верхняя палата американского парламента - Сенат - приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на западную прессу.

Стало известно, что за резолюцию в Сенате проголосовали 55 сенаторов, против - 45.

По словам автора резолюции, сенатора-демократа Тима Кейна, она является важным подтверждением права Конгресса об объявлении войны.

"Тогда как Трамп и другие президенты всегда должны иметь право на защиту США от непосредственной угрозы, полномочия исполнительной ветви власти заканчиваются там, где речь идет об объявлении войны", - заявил Кейн во время дискуссии в Сенате.

Отметим, что в Сенате США больше представителей Республиканской партии, к которой относится сам Трамп, чем членов Демократической.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома Дональд Трамп обращался к Сенату с просьбой не допустить ограничений его военных полномочий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!