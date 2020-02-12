Трамп призвал США не ограничивать его военные полномочия

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к американскому Сенату с просьбой не поддерживать резолюцию об ограничении военных полномочий главе Белого Дома. Об этом пишет агентство "РБК-Украина".
По словам Трампа, для безопасности США очень важно, чтобы Сенат проголосовал против резолюции, предложенной представителями демократической партии.
"Что касается Ирана, то у нас все очень хорошо, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в большинстве своем поддерживают нашу атаку на террориста Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день", - указал Трамп в своем сообщении.
Кроме того, американский президент отметил, что ограничение его военных полномочий "послужит очень плохим сигналом".
"Демократы пытаются опозорить Республиканскую партию. Не позвольте этому случиться", - подчеркнул Трамп, взывая к членам Сената.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что палата представителей закрепила за Дональдом Трампом ряд ограничений на военные полномочия в отношении Ирана.
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