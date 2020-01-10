Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Палата представителей США одобрила резолюцию, которая ограничивает возможности президента Дональда Трампа применять военную силу в отношении Ирана без одобрения Конгресса. Об этом сообщает CNN.



Нижняя палата Конгресса США проголосовала за резолюцию 224 голосами, в то время как "против" высказались 194 членов палаты. Теперь резолюцию должен одобрить Сентат.

Данная резолюция не имеет силы закона и в случае ее одобрения Сенатом, ее не нужно будет отправлять на подпись президенту США. Демократы утверждают, что подобные резолюции являются обязательными к исполнению, в то же время республиканцы уверены, что данный документ не имеет юридической силы.

Документ может не набрать необходимого количества голосов в Сенате, так как большинство членов верхней палаты – это республиканцы, которые поддерживают Трампа. Авторы документа акцентируют внимание на том, что резолюция призывает американского президента прекратить использовать вооруженные силы США в боевых действиях в Ираке, по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не объявит войну или, хотя бы, не примет решении об использовании вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в четверг, 9 января, западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.