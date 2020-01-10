Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа в отношении Ирана

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Палата представителей США одобрила резолюцию, которая
ограничивает возможности президента Дональда Трампа применять военную силу в
отношении Ирана без одобрения Конгресса. Об этом сообщает
CNN.
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за резолюцию
224 голосами, в то время как "против" высказались 194 членов палаты. Теперь
резолюцию должен одобрить Сентат.
Данная резолюция не имеет силы закона и в случае ее одобрения
Сенатом, ее не нужно будет отправлять на подпись президенту США. Демократы
утверждают, что подобные резолюции являются обязательными к исполнению, в то же
время республиканцы уверены, что данный документ не имеет юридической силы.
Документ может не набрать необходимого количества
голосов в Сенате, так как большинство членов верхней палаты – это республиканцы,
которые поддерживают Трампа. Авторы документа акцентируют внимание на том, что
резолюция призывает американского президента прекратить использовать
вооруженные силы США в боевых действиях в Ираке, по крайней мере до тех пор,
пока Конгресс не объявит войну или, хотя бы, не примет решении об использовании
вооруженных сил на Ближнем Востоке.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что в четверг, 9 января, западные
эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой.
Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин
Трюдо.
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