Трамп продолжит кадровые чистки в Вашингтоне

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Американский президент Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, которые свидетельствовали против американского лидера в рамках процедуры импичмента.
Отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые увольнения, Трамп ответил: "Еще как, абсолютно точно".
Напомним, Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя. "Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд. Ранее стало известно, что уволили советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа.
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