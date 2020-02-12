Трамп продолжит кадровые чистки в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, которые свидетельствовали против американского лидера в рамках процедуры импичмента.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые увольнения, Трамп ответил: "Еще как, абсолютно точно".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно результатам социологического опроса Университета Монмут, большинство граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок. Так, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% считают, что действующий глава государства проиграет.

Напомним, Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя. "Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд. Ранее стало известно, что уволили советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа.









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