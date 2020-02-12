Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Трамп продолжит кадровые чистки в Вашингтоне
НОВОСТИ Все новости

Трамп продолжит кадровые чистки в Вашингтоне

Дональд Трамп пообещал уволить еще несколько сотрудников администрации в Вашингтоне

сегодня, 03:55
Автор:

• Ольга Чародий

Трамп продолжит кадровые чистки в Вашингтоне

Американский президент  Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, которые свидетельствовали против американского лидера в рамках процедуры импичмента.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые увольнения, Трамп ответил: "Еще как, абсолютно точно".

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно результатам социологического опроса Университета Монмут, большинство граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок. Так, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% считают, что действующий глава государства проиграет. 

Напомним, Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя. "Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд. Ранее стало известно, что уволили советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...