Американцы ожидают второго срока президентства Трампа

Согласно результатам социологического опроса Университета Монмут, большинство граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% считают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.

Между тем, только 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он "должен быть переизбран". 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-то другой". Остальные затруднились с ответом.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020. В нем приняли участие менее тысячи человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне президент Дональд Трамп пережил покушение от американца, вооруженного ножом.

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