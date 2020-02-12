Американцы ожидают второго срока президентства Трампа

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Согласно результатам социологического опроса Университета Монмут, большинство граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".
Так, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% считают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.
Между тем, только 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он "должен быть переизбран". 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-то другой". Остальные затруднились с ответом.
Опрос проводился 6-9 февраля 2020. В нем приняли участие менее тысячи человек.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне президент Дональд Трамп пережил покушение от американца, вооруженного ножом.
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