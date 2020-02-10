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Покушение на Трампа: президента США хотели заколоть у Белого дома

Американец был не в себе и решил убить Трампа ножом с лезвием 9 сантиметров

сегодня, 11:17
Автор:

• Елена Волкова

Покушение на Трампа: президента США хотели заколоть у Белого дома

Американским силовикам удалось предотвратить покушение на президента США Дональда Трампа. Как сообщают местные СМИ, на днях возле Белого дома копы схватили 25-летнего парня с холодным оружием, которым тот намеревался заколоть главу государства.

Согласно отчету полиции, Роджер Хэджпет готовил покушение на президента и был не в себе: дескать, парень находился под надзором психиатров. При себе у американца был нож с лезвием 9 сантиметров, а также пустая кобура от пистолета. Сейчас Роджер находится под арестом.

Ранее мы сообщали о том, что на Всемирном форуме Холокоста на лидера РФ Владимира Путина якобы готовилось покушение. По информации правоохранителей, в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" к сотруднице полиции обратился молодой человек с вопросом, не приехал ли еще Владимир Путин. Женщина ответила, что нет, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. "Хочу убрать его", - так ответил житель Иерусалима, после чего сотрудник полиции тут же вызвала подмогу. Тогда же суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако в окружном суде это решение обжаловали: подозреваемому в покушении на Путина разрешили выйти на свободу, когда президент РФ покинет Израиль.


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Источник: https://comments.ua/
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