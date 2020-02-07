Трамп уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности США

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Советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили
из Белого дома. Об этом пишет The Guardian.
Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента
президента Дональда Трампа.
"Сегодня подполковник Александр Виндман уволен из Белого дома, где он добросовестно
служил своей стране и своему президенту,– сообщил адвокат Виндмана Дэвид
Прессман. – Лейтенанта Виндмана попросили уйти из-за того, что он сказал правду".
Новость об увольнении появилась через несколько часов после того, как
Дональд Трамп сказал журналистам, что он "не доволен им" и неоднозначно сказал,
что решение о том, сохранит ли Виндман работу, будет рассматриваться отдельно.
Виндман считался главным экспертом по Украине на посту советника по
национальной безопасности. Во время своих показаний в Конгрессе Виндман выразил
обеспокоенность по поводу звонка Трампа президенту Украины, в котором
потребовал провести расследование в отношении Джо Байдена.
"Президент Соединенных Штатов не имел права требовать от иностранного
правительства проведения расследования в отношении гражданина США и его
политического оппонента", – сказал Виндман во время дачи показаний в ноябре.
Виндмана во многом уважают как ветерана, который приехал в Соединенные
Штаты, когда ему было три года после того, как его семья покинула Украину. Он несколько
раз проходил службу за границей и был ранен в результате взрыва бомбы во время
боевого развертывания в Ираке. Затем он получил степень магистра русского языка
в Гарварде и служил в посольствах США в Киеве и Москве.
Ранее "Комментарии" писали, что власти США заблокировали
поставку в Украину вооружений, за которые уже была внесена предоплата.
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