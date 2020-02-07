Трамп уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности США

Советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Об этом пишет The Guardian.



Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа.

"Сегодня подполковник Александр Виндман уволен из Белого дома, где он добросовестно служил своей стране и своему президенту,– сообщил адвокат Виндмана Дэвид Прессман. – Лейтенанта Виндмана попросили уйти из-за того, что он сказал правду".

Новость об увольнении появилась через несколько часов после того, как Дональд Трамп сказал журналистам, что он "не доволен им" и неоднозначно сказал, что решение о том, сохранит ли Виндман работу, будет рассматриваться отдельно.

Виндман считался главным экспертом по Украине на посту советника по национальной безопасности. Во время своих показаний в Конгрессе Виндман выразил обеспокоенность по поводу звонка Трампа президенту Украины, в котором потребовал провести расследование в отношении Джо Байдена.

"Президент Соединенных Штатов не имел права требовать от иностранного правительства проведения расследования в отношении гражданина США и его политического оппонента", – сказал Виндман во время дачи показаний в ноябре.

Виндмана во многом уважают как ветерана, который приехал в Соединенные Штаты, когда ему было три года после того, как его семья покинула Украину. Он несколько раз проходил службу за границей и был ранен в результате взрыва бомбы во время боевого развертывания в Ираке. Затем он получил степень магистра русского языка в Гарварде и служил в посольствах США в Киеве и Москве.

Ранее "Комментарии" писали, что власти США заблокировали поставку в Украину вооружений, за которые уже была внесена предоплата.

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