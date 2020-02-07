США около года блокируют поставки в Украину уже оплаченного оружия, - СМИ

Власти США заблокировали поставку в Украину вооружений, за которые уже была внесена предоплата. Об этом пишет американское издание BuzzFeed, ссылаясь на свои источники среди украинских и американских чиновников.



Всего было заблокировано 6 контрактов на поставку вооружения, за которые внесена предоплата. Поставки по пяти контрактам не осуществляются около года, а по одному — больше года. Однако задержка поставок по военным контрактам обычно не превышает двух месяцев.



Администрация президента и Госдепартамент отказались комментировать ситуацию, а один из высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сказал, что Украине стоит искать других поставщиков.



Украинские чиновники в беседе с американскими журналистами допустили, что задержка связана с планами Китая приобрести стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию "Мотор Сич". Вашингтон пытался заблокировать эту сделку.



Эти источники также предположили, что задержка может быть связана с опасениями относительно коррупции в оборонной сфере или бюрократии. Более того, они не смогли подтвердить, что задержка может быть связана с требованием президента США Дональда Трампа возбудить уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее США согласовали виды оружия для передачи Украине в виде военной помощи.



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