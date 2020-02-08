Трамп уволил посла США в ЕС

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Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона
Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает
The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя.
"Я благодарен
президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному
секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам
миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд.
Издание считает, что причиной увольнения являются показания посла в рамках импичмента.
Ранее "Комментарии" писали, что советника по национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана уволили из Белого дома. Стоит отметить, что Виндман давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа. "Сегодня подполковник Александр Виндман уволен из Белого дома, где он добросовестно служил своей стране и своему президенту,– сообщил адвокат Виндмана Дэвид Прессман. – Лейтенанта Виндмана попросили уйти из-за того, что он сказал правду". В свою очередь, американец, член Республиканской партии Джо Уолш отказался участвовать в выборах президента США, которые состоятся осенью этого года. “Я снимаю свою кандидатуру на президента США. Я попал в это дело, ведь думал, что действительно важно, чтобы там был республиканец, республиканец, который каждый день кричал этому президенту о его непригодности”, - сказал Уолш. По его словам, он сделает все возможное, чтобы действующий президент не переизбрался на второй срок, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.
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